Лавров заявил, что его встреча с Помпео состоится параллельно саммиту РФ-США в Хельсинки
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Москва. 14 июля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о планах встретиться с госсекретарем США Майклом Помпео в Хельсинки 16 июля параллельно встрече лидеров двух стран.
"Параллельно со встречей президентов, которую для начала они хотят провести "один на один", мы также проведем встречу с М.Помпео и с послами наших стран и обсудим все вопросы, которые захотят поднять представители России и США", - сказал он в интервью Лари Кингу для программы "Политикинг" на телеканале "РТ".
"У нас нет заранее оговоренной повестки, но, разумеется, есть вопросы, которые мы обязательно должны будем обсудить",- отметил он.
1дм пч
Интерфакс