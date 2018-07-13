Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 23:10 13.07.2018 - 23:10

Москва. 14 июля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о планах встретиться с госсекретарем США Майклом Помпео в Хельсинки 16 июля параллельно встрече лидеров двух стран.

"Параллельно со встречей президентов, которую для начала они хотят провести "один на один", мы также проведем встречу с М.Помпео и с послами наших стран и обсудим все вопросы, которые захотят поднять представители России и США", - сказал он в интервью Лари Кингу для программы "Политикинг" на телеканале "РТ".

"У нас нет заранее оговоренной повестки, но, разумеется, есть вопросы, которые мы обязательно должны будем обсудить",- отметил он.

1дм пч

Neuer Inhalt Horizontal Line