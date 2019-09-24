Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 1:22

Москва. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров с министром иностранных дел Саудовской Аравии Ибрагимом Аль-Ассафом ситуацию в Персидском заливе и подготовку визита президента России Владимира Путина в королевство.

"Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили приоритетные вопросы российско-саудовской повестки дня с акцентом на предстоящий визит Президента Российской Федерации В.В.Путина в Королевство", - говорится в сообщении, распространенном МИД РФ в среду.

"Состоялся также обмен мнениями по актуальной региональной проблематике, включая положение в зоне Персидского залива, в Йемене и Сирии", - отметили в МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Лавров на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с провел встречу с министром иностранных дел Саудовской Аравии Ибрагимом Аль-Ассафом.

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