Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 0:05

*** Лавров пригласил Бачалет посетить в следующем году Россию с официальным визитом

Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - "На полях" 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел рабочую встречу с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет.

"Состоялся заинтересованный разговор по широкому спектру тем, затрагивающих деятельность Верховного комиссара ООН по правам человека, взаимодействие России с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и проблематику универсального сотрудничества в сфере поощрения и защиты прав человека в органах системы ООН", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Министр пригласил Верховного комиссара посетить Российскую Федерацию в следующем году с официальным визитом, отмечается на сайте.

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