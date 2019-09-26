Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 3:12

Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым обсудили формирование сирийского конституционного комитета и региональные проблемы.

"Генеральный секретарь ООН и министр иностранных дел РФ обсудили формирование конституционного комитета Сирии и развитие событий в контексте ряда региональных кризисов", - говорится в сообщении, распространённым службой новостей Всемирной организации.

В понедельник Гутерриш в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке заявил, что рассчитывает на старт работы сирийского конституционного комитета в ближайшие недели.

По его словам, "конституционный комитет соберется в ближайшие недели", так как достигнуто соглашение о его создании между властями Сирии и оппозицией.

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