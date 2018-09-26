Лавров и глава МИД Гватемалы подписали заявление о неразмещении первыми оружия в космосе
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Москва. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Встреча глав МИД России и Гватемалы Сергея Лаврова и Сандры Эрики Ховель Поланко состоялась во вторник "на полях" 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает МИД РФ.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили перспективы развития российско-гватемальского политического диалога, наращивания сотрудничества в различных областях, укрепления договорно-правовой базы двусторонних отношений, обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении на странице МИД РФ в Facebook.
В нем отмечается, что по "итогам встречи министры подписали Совместное заявление Российской Федерации и Республики Гватемала о неразмещении первыми оружия в космосе".
жг
Интерфакс