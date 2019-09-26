*** Была отмечена важность предстоящего заседания Смешанной Российско-Израильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
Москва. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Государства Израиль Исраэлем Кацом 25 сентября "на полях" 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Состоялся обмен мнениями по ситуации в ближневосточном регионе с акцентом на необходимость нахождения политико-дипломатических решений имеющихся там конфликтов", - сообщается на сайте МИД РФ.
Также Лавров и Кац обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки и подтвердили заинтересованность в продолжении активного политического диалога, отмечает дипведомство.
На встрече была отмечена важность предстоящего заседания Смешанной Российско-Израильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству для дальнейшего наращивания многопланового взаимодействия между двумя странами.
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