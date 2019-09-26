Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 2:26

*** Была отмечена важность предстоящего заседания Смешанной Российско-Израильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

Москва. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Государства Израиль Исраэлем Кацом 25 сентября "на полях" 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Состоялся обмен мнениями по ситуации в ближневосточном регионе с акцентом на необходимость нахождения политико-дипломатических решений имеющихся там конфликтов", - сообщается на сайте МИД РФ.

Также Лавров и Кац обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки и подтвердили заинтересованность в продолжении активного политического диалога, отмечает дипведомство.

На встрече была отмечена важность предстоящего заседания Смешанной Российско-Израильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству для дальнейшего наращивания многопланового взаимодействия между двумя странами.

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