Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 0:25

Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел "на полях" 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке встречу с министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Айманом ас-Сафади.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам ближневосточной повестки дня с акцентом на складывающуюся ситуацию в Сирии и палестино-израильском урегулировании", - сообщает сайт МИД РФ.

Также была подчеркнута приверженность обеих сторон дальнейшей координации подходов к урегулированию кризисных явлений и конфликтов, на основе признанной международно-правовой базы и в четком соответствии с Уставом ООН, добавляется в сообщении.

Отмечается, что отдельное внимание было уделено некоторым практическим вопросам поступательного развития многопланового российско-иорданского сотрудничества.

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