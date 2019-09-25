Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 0:05

Нью-Йорк (ОНН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - "На полях" 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел и международного сотрудничества Королевства Марокко Насер Буритой, сообщает сайт МИД РФ.

"В ходе беседы министры обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в частности подготовку к предстоящему в Москве восьмому заседанию Межправительственной смешанной Российско-Марокканской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - говорится в сообщении.

На сайте МИД отмечается, что также был рассмотрен ряд конфликтных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке с упором на необходимость их политико-дипломатического урегулирования.

Министры подтвердили обоюдную нацеленность на поддержание интенсивного политического диалога по представляющим взаимный интерес насущным сюжетам, заключается в сообщении дипведомства.

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