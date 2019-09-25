Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 0:06

Нью-Йорк (ООН). 25 сентября ИНТЕРФАКС - "На полях" 74-й сессии Генассамблеи ООН 25 сентября состоялась беседа Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с Министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, сообщает сайт МИД РФ

"В русле договоренностей, достигнутых по итогам российско-японской встречи на высшем уровне 5 сентября с.г. во Владивостоке, был проведен обмен мнениями по актуальным вопросам развития двусторонних отношений. Рассмотрен график политического диалога. Министры обсудили некоторые аспекты взаимодействия в рамках ООН", - говорится в сообщении.

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