Лавров и Зариф начали двустороннюю встречу в Вене

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Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 10:58 06.07.2018 - 10:58

Вена. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу в Вене проводит переговоры с коллегой из Ирана Джавадом Зарифом, передает корреспондент "Интерфакса". Встреча проходит перед министерским заседанием совместной комиссии по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Это первая подобная встреча после решения США о выходе из СВПД. 1йэ ВВ Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

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