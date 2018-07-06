Лавров и Зариф начали двустороннюю встречу в Вене
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Вена. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу в Вене проводит переговоры с коллегой из Ирана Джавадом Зарифом, передает корреспондент "Интерфакса".
Встреча проходит перед министерским заседанием совместной комиссии по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Это первая подобная встреча после решения США о выходе из СВПД.
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Интерфакс