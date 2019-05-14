Москва. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин во вторник примет в Сочи госсекретаря США Майка Помпео, который посетит РФ с визитом и проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Как в понедельник сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, "завтра главным будут переговоры между Лавровым и Помпео, и потом они оба приедут к президенту".

"Президент их примет, и они расскажут о результатах своих переговоров и обсудят те вопросы, которые очевидны", - пояснил он.

Ранее Д.Песков, отвечая на вопрос о том, можно ли считать предстоящую встречу С.Лаврова и М.Помпео в Сочи подготовительной перед встречей руководителей России и США пояснил, что "до сих пор каких-то разговоров о следующей встрече не велось".

В свою очередь, глава МИД РФ отмечал, что на встрече с М.Помпео хочет прояснить, как США планируют выходить из кризиса вокруг СВПД, а также судьбу договора СНВ.

Как ранее сообщили в МИД РФ, "визит организуется по американской просьбе и продолжит серию контактов высокого уровня между Россией и США, включая встречу министра и госсекретаря на сессии Арктического совета в Финляндии".

Сочинская встреча пройдет на фоне объявленного 8 мая Ираном решения частично приостановить выполнение ряда своих обязательств по иранской ядерной сделке в качестве ответной меры на выход из нее США в мае прошлого года и возобновления односторонних санкций в отношении Тегерана.

Накануне С.Лавров заявил, что рассчитывает на откровенный разговор с М.Помпео по ситуации вокруг Ирана. "Завтра здесь мы постараемся у него прояснить, как американцы планируют выходить из этого кризиса, который был создан их односторонними решениями. Рассчитываю на откровенный разговор с моим коллегой", -сказал С.Лавров по итогам переговоров с китайским коллегой Ван И.

Он также указал на "нелегитимный характер односторонних антииранских санкций Вашингтона, направленных, в частности, на прекращение экспорта нефти из Ирана".

Вместе с тем, С.Лавров выразил надежду на то, что европейцы не поддадутся на давление Вашингтона и будут выполнять свои обязательства по СВПД.

По словам министра, Россия будет добиваться от европейцев выполнения их обязательств в рамках ядерной сделки с Ираном. "К сожалению, то, о чем было объявлено в Тегеране о ситуации с продажей нефти из Исламской Республики Иран, отражает неспособность наших европейских партнёров, которые вызвались выработать механизм, позволяющий обходить американское нелегитимные санкции в отношении экспорта иранской нефти. Механизм объявлен, но он не используется", - сказал С.Лавров.

Визит М.Помпео состоится вскоре после переговоров с С.Лавровым в финском Рованиеми "на полях" сессии Арктического совета. По итогам этих переговоров российский министр заявил, что сторонам удалось сделать шаг вперед по вопросам стратегической стабильности, которые обсуждали лидеры РФ и США в ходе телефонного разговора 3 мая.

В преддверии визита госсекретаря США в МИД РФ заявили о готовности Москвы к возобновлению прерванного Вашингтоном диалога по стратегической стабильности, в том числе к рассмотрению конкретных предложений в развитие заявлений президента США Дональда Трампа о некоем новом договоре по ядерному разоружению.

Ранее президент США предложил обсудить новый договор по ядерному разоружению в трехстороннем формате с участием России, США и Китая.

Это будет первый визит М.Помпео в Россию в качестве главы американского внешнеполитического ведомства. Первоначально он планировался на 13-14 мая. Предполагалось, что сначала он посетит Москву, а затем направится в Сочи на переговоры с С.Лавровым и встречу с В.Путиным.

Однако в последний момент московская часть визита госсекретаря США была отменена. Вместо этого он с неожиданным визитом посетил Брюссель, где обсудил с представителями Евросоюза ситуацию вокруг Ирана, а также встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

1ба ав

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