Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 1:57

Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с президентом Республики Сербии Александром Вучичем прошла "на полях" 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки. Подчеркнута обоюдная нацеленность на дальнейшее динамичное развитие российско-сербских отношений, углубление стратегического партнерства между Россией и Сербией", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Отмечается, что "внимательно рассмотрена ситуация, сложившаяся в косовском урегулировании, констатирована близость подходов по его основным параметрам".

Также акцентирована нацеленность на дальнейшую тесную координацию на данном направлении с опорой на резолюцию СБ ООН 1244 и международное право, отмечается в сообщении.

Затрагивались также вопросы региональной стабильности и безопасности.

ют

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!