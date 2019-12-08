Этот контент был опубликован 8 декабря 2019 г. 17:48

Вашингтон. 8 декабря. ИНТЕРФАКС - Основными темами планируемой на следующей неделе в Вашингтоне встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, как ожидается, станут контроль над вооружениями, ситуация в Сирии, украинский кризис и Венесуэла, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

"Официальное лицо сообщило, что Помпео и Лавров, вероятно, обсудят наиболее актуальные темы, по которым между двумя странами существуют разногласия, включая вопросы, связанные с Украиной, Сирией, Венесуэлой и контролем над вооружениями", - пишет газета.

Может ли состояться встреча Лаврова и Трампа, газете неизвестно.

Белый дом не прокомментировал изданию эту информацию.

Ранее, 5 декабря, в МИД РФ "Интерфаксу" сообщили, что Лавров может встретиться с Помпео в Вашингтоне 10 декабря. "Такая встреча прорабатывается", - сказали на Смоленской площади.

Госсекретарь США посещал Россию в середине мая. В Сочи Помпео был принят президентом РФ Владимиром Путиным и провел переговоры с Лавровым. Это был его первый визит в Россию.

1эф аг

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