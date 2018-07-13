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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 23:12 13.07.2018 - 23:12

Москва. 14 июля. ИНТЕРФАКС - Одной из тем встречи президентов США и России в Хельсинки, как рассчитывают в Москве, станет Украина, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер встречались несколько раз, но пока никакого заметного прогресса достигнуто не было, потому что при каждой встрече с российскими коллегами американцы пытаются в корне пересмотреть Минские соглашения, которые лежат в основе консенсуса по урегулированию украинского кризиса", - сказал он в интервью Ларри Кингу для программы "Политикинг" на телеканале "RT".

"Но мы (Россия и США - ИФ) продолжаем работать, и я надеюсь, что мы обязательно обсудим этот вопрос в Хельсинки", - отметил министр, отвечая на вопрос об ожиданиях от предстоящей встречи лидеров РФ и США.

1дм др

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