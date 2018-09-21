Лавров назвал создание демилитаризованный зоны в Идлибе промежуточным шагом
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Сараево. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Создание демилитаризованной зоны в Идлибе является промежуточным шагом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров со своим боснийским коллегой Игорем Црнадаком.
"Это, безусловно, промежуточный шаг, потому что создается всего лишь демилитаризованная зона (в Идлибе)", - сказал С.Лавров.
"Но шаг необходимый, потому что создание такой зоны позволит предотвратить продолжающиеся случаи обстрелов из зоны деэскалации Идлиб по позициям сирийских войск и по российской военной базе "Хмеймим", - пояснил министр.
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Интерфакс