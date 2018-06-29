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Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 18:32 29.06.2018 - 18:32

*** В Москве хотели бы понимать, какие будут результаты

Москва/Лондон. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Москва не оценивает, хорош ли Брекзит для России, хотела бы понимать, на какой основе будут выстраиваться отношения с ЕС и Великобританией после Брекзита, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Это внутреннее дело Великобритании", - сказал он в интервью британскому телеканалу "Канал 4", отвечая на соответствующий вопрос.

"Я не понимаю, почему Россия должна думать такими категориями (хорош ли Брекзит для России - ИФ)"- сказал министр.

"Этот решение приняли британцы, решение, которое они до сих пор обсуждают с Евросоюзом - разделение, а также внутренние проблемами. Как нам известно, у парламента одна позиция, а у общественности и активистов другая", - отметил он.

"Это случилось в результате развития внутренних британских процессов, и мы хотим лишь понимать, какие будут результаты, а также на каких основах мы продолжим работать с Евросоюзом, а также на каких основах мы сможем восстановить когда-нибудь отношения с Великобританией", - подчеркнул С.Лавров.

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