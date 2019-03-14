Этот контент был опубликован 14 марта 2019 г. 12:32

Вена. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Россия поддерживает права Венесуэлы как равного члена международного сообщества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы поддерживаем международное право, поддерживаем права Венесуэлы как равного члена международного сообщества, это наша позиция", - сказал С.Лавров в четверг в начале переговоров с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в Вене.

Со своей стороны, Х.Арреаса отметил: "ООН - это место, где нам приходится сражаться, и мы выиграем. Потому что это либо многосторонность, либо односторонность".

"Если битва будет основываться на уставе ООН, то мы выиграем", - подчеркнул российский министр.

1ви яч

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