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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 19:06 25.09.2018 - 19:06

*** Стороны обсудили ситуацию на западе Балкан

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Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович с признанием футболиста хорватской сборной Луки Модрича лучшим игроком года по версии ФИФА.

"Поздравляю с тем, что Модрича выбрали лучшим игроком года по версии ФИФА", - сказал С.Лавров в начале переговоров "на полях" сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Президент поблагодарила российского министра и отметила, что сама ночью поздравила игрока, написав ему сообщение.

Как сообщили в МИД РФ, на встрече "стороны подтвердили обоюдное намерение развивать взаимовыгодное сотрудничество, способствовать его наполнению новыми инициативами".

"Из международных проблем особое внимание было уделено ситуации в регионе Западных Балкан", - говорится в сообщении на сайте российского ведомства.

Полузащитник сборной Хорватии и мадридского "Реала" Лука Модрич стал обладателем премии ФИФА The Best-2018.

33-летний финалист чемпионата мира 2018 года и победитель Лиги чемпионов сезона 2017-2018 годов обошел в голосовании своего бывшего одноклубника и ныне игрока "Ювентуса" Криштиану Роналду и египтянина Мохаммеда Салаха из "Ливерпуля".

ав

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