Лавров начал переговоры с президентом Хорватии с футбольной темы (версия 2)
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*** Стороны обсудили ситуацию на западе Балкан
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Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович с признанием футболиста хорватской сборной Луки Модрича лучшим игроком года по версии ФИФА.
"Поздравляю с тем, что Модрича выбрали лучшим игроком года по версии ФИФА", - сказал С.Лавров в начале переговоров "на полях" сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Президент поблагодарила российского министра и отметила, что сама ночью поздравила игрока, написав ему сообщение.
Как сообщили в МИД РФ, на встрече "стороны подтвердили обоюдное намерение развивать взаимовыгодное сотрудничество, способствовать его наполнению новыми инициативами".
"Из международных проблем особое внимание было уделено ситуации в регионе Западных Балкан", - говорится в сообщении на сайте российского ведомства.
Полузащитник сборной Хорватии и мадридского "Реала" Лука Модрич стал обладателем премии ФИФА The Best-2018.
33-летний финалист чемпионата мира 2018 года и победитель Лиги чемпионов сезона 2017-2018 годов обошел в голосовании своего бывшего одноклубника и ныне игрока "Ювентуса" Криштиану Роналду и египтянина Мохаммеда Салаха из "Ливерпуля".
ав
Интерфакс