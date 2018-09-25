Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 18:50 25.09.2018 - 18:50

Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович с признанием футболиста сборной Лука Модрича лучшим игроком года по версии ФИФА.

"Поздравляю с тем, что Модрича выбрали лучшим игроком года по версии ФИФА", - сказал С.Лавров в начале переговоров.

Президент поблагодарила российского министра и отметила, что сама ночью поздравила игрока, написав ему сообщение.

Полузащитник сборной Хорватии и мадридского "Реала" Лука Модрич стал обладателем премии ФИФА The Best-2018.

33-летний финалист чемпионата мира 2018 года и победитель Лиги чемпионов сезона 2017-2018 годов обошел в голосовании своего бывшего одноклубника и ныне игрока "Ювентуса" Криштиану Роналду и египтянина Мохаммеда Салаха из "Ливерпуля".

1ви ан

Neuer Inhalt Horizontal Line