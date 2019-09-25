Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 0:53

Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД России Сергей Лавров рассчитывает в ходе встречи с президентом Сербии Александром Вучичем провести "сверку часов" по вопросам двусторонних отношений и балканского региона.

"Очень рад этой возможности в очередной раз провести сверку часов по событиям, которые связаны и с нашим двусторонним сотрудничеством, и с ситуацией в регионе, по вопросам, которые предоставляют интерес прежде всего для Сербии, но и для нас, в том числе по обеспечению стабильности", - сказал Лавров, открывая встречу "на полях" 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Перед началом переговоров Лавров поприветствовал по-русски президента и сопровождавшего его главу МИД Сербии Ивицу Дачича, которого российский министр назвал своим "партнёром по коалиции".

1ва гс

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