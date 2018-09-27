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Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 22:20 27.09.2018 - 22:20

Нью-Йорк (ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров намерен обсудить палестино-израильское урегулирование с лидером Палестины Махмудом Аббасом.

"Нам нужно обсудить ситуацию в мире и вокруг Палестины. Для нас очень важна ваша оценка ситуации. Мы хотели бы знать, как международное сообщество и Россия, в частности, могут продвинуть мирное урегулирование на основе решений ООН и арабской мирной инициативы", - сказал С.Лавров в начале переговоров с М.Аббасом.

Со своей стороны, лидер Палестины заявил, что "сейчас есть три главных вопроса, которые сейчас стоят перед Палестиной".

"Первое, это наши отношения с американцами, второе это наши отношения с Израилем и третье - объединение ХАМАСА",- добавил он.

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