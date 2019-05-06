Этот контент был опубликован 6 мая 2019 г. 17:36

Рованиели. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров уверен, что у президентов России и США будет возможность для проведения встречи.

"Наши президенты договорились встречаться, когда у них будет такая возможность, и я уверен, что возможность представится", - сказал С.Лавров журналистам после переговоров с госсекретарем США Майком Помпео в Финляндии.

"Но вам об этом сообщат из Кремля", - добавил он.

Так министр ответил на вопрос, обсуждал ли он с американским коллегой возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

1юч 1йэ ки

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