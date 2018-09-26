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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 19:51 26.09.2018 - 19:51

(обновленная версия, добавлена информация МИД РФ, изменен заголовок)

Нью-Йорк (ООН)/Москва. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером, передает корреспондент "Интерфакса".

Стороны обменялись приветствиями, затем продолжили встречу за закрытыми дверями.

Как сообщили позже в российском МИД, "были обсуждены основные вопросы повестки дня ОБСЕ, в частности, роль Организации в урегулировании региональных конфликтов, деятельность ее специализированных институтов и полевых присутствий, а также ход подготовки к заседанию Совета министров ОБСЕ в Милане 6-7 декабря с.г.".

"Особое внимание было уделено развитию ситуации на Украине в контексте необходимости выполнения обязательств по минскому "Комплексу мер", - подчеркивается в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

ки

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