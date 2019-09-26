Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 0:52

Москва. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял участие в рабочем завтраке глав внешнеполитических ведомств постоянных членов СБ ООН и обсудил с ними ситуацию в Афганистане, говорится в сообщении на официальном сайте МИД РФ.

"Состоялось обсуждение актуальных вопросов повестки дня СБ ООН с акцентом на роль постоянных членов Совета в преодолении глобальных вызовов, положение дел на Корейском полуострове, ситуацию в Афганистане, Сирии, Йемене и Ливии", - отмечается в сообщении.

В МИД подчеркивают, что Лавров призвал партнеров выстроить подходы к преодолению современных угроз с опорой на нормы международного права.

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