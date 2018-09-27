Лавров обсудил с главой МИД Иордании ситуацию в Сирии и Ираке (версия 2)
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(обновленная версия сообщения от 1:00, приводится информация МИД РФ)
Нью-Йорк (ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Иордании Айманом Ас-Сафади "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам ближневосточной повестки дня с акцентом на ситуацию в Сирии, Ираке и ближневосточном урегулировании", - говорится в сообщении МИД РФ.
Стороны подчеркнули приверженность к политико-дипломатическому разрешению сохраняющихся в регионе кризисных проблем "путем широкого национального диалога, на основе признанной международно-правовой базы и в четком соответствии с Уставом ООН".
"Отдельное внимание было уделено задачам поступательного развития многопланового российско-иорданского сотрудничества", - сообщает МИД РФ.
бп
Интерфакс