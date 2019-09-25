Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 0:06

Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - "На полях" 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября состоялась беседа министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Колумбии Карлосом Трухильо, сообщает сайт МИД РФ.

"Была обстоятельно обсуждена ситуация в Венесуэле и вокруг нее. С российской стороны была подчеркнута важность политико-дипломатического урегулирования венесуэльского кризиса без деструктивного силового вмешательства извне", - говорится в сообщении на сайте.

Отмечает также, что министры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, высказались в пользу дальнейшего развития политдиалога и наращивания сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной областях.

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