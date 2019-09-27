Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 5:15

Москва. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - В рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Чили Теодоро Риберой, сообщает в пятницу официальный сайт МИД РФ.

"В ходе беседы министры обсудили основные вопросы российско-чилийской повестки дня, включая развитие политического диалога, торгово-экономических связей, перспективы укрепления двусторонней договорно-правовой базы", - говорится в сообщении.

Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным темам глобальной и региональной повестки дня, в том числе в контексте нынешнего председательства Республики Чили в форуме АТЭС.

Отмечается, что особое внимание было уделено ситуации вокруг Венесуэлы под углом налаживания политического процесса для преодоления кризиса.

тг

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