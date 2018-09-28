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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 20:08 28.09.2018 - 20:08

Нью-Йорк (ООН). 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри, передает корреспондент "Интерфакса".

Ранее С.Лавров провел встречу с президентом ЦАР Фостен-Аршанж Туадерой. Обе встречи проходили за закрытыми дверями.

Как сообщил позднее МИД РФ, в ходе беседы "основное внимание было уделено перспективам дальнейшего развития отношений всестороннего партнерства, связывающих Россию и Египет, с акцентом на задачи расширения и укрепления многопрофильного сотрудничества".

"Состоялся также обмен мнениями о положении дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в т.ч. в контексте наращивания взаимодействия двух стран в целях содействия политико-дипломатическому урегулированию кризисных ситуаций в регионе", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ".

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