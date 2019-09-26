Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 1:10

Москва. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком роль ОБСЕ в урегулировании внутриукраинского конфликта, сообщается на сайте МИД РФ.

"Рассмотрена роль Организации в урегулировании внутриукраинского конфликта", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что также были рассмотрены актуальные вопросы двусторонних отношений, а также повестки дня текущей сессии ГА ООН. Особое внимание уделено деятельности ОБСЕ и перспективам дальнейшего взаимодействия в рамках этой организации.

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