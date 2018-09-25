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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 19:30 25.09.2018 - 19:30

(Обновленная версия, добавлена информация в 3-м и 4-м абзацах)

Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров провел "на полях" Генассамблеи ООН переговоры с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, передает корреспондент "Интерфакса".

Стороны обменялись приветствием и начали переговоры за закрытыми дверями.

"В ходе беседы были рассмотрены нынешнее состояние и перспективы развития российско-кипрских отношений в различных областях, подчеркнута взаимная заинтересованность в продолжении конструктивного сотрудничества на многосторонних площадках, в том числе в ООН", - сообщили позднее в МИД РФ.

Согласно сообщению дипведомства, опубликованному на его сайте, С.Лавров и Н.Анастасиадис также обсудили кипрское урегулирование. Российский министр подтвердил поддержку усилий, направленных на воссоединение острова, приверженность всеобъемлющему, жизнеспособному и справедливому решению кипрской проблемы на основе соответствующих резолюций ООН.

Сн ан

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