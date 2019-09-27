Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 5:14

Нью-Йорк (ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу проведет встречу с госсекретарем США Майком Помпео "на полях" 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Как ранее сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов, Россия будет вынуждена начать встречу с обсуждения введенных Вашингтоном в отношении россиян санкций, а также вопроса невыдачи американских виз части российской делегации.

"Мы рассчитывали, что главы внешнеполитических ведомств смогут в большей степени сконцентрироваться на улучшении отношений между нашими странами. Вместо этого министры вынуждены будут начать с обсуждения искусственно создаваемых проблем - визовой и санкционной", - сказал Антонов российским журналистам.

Минфин США в минувший четверг сообщил о включении в SDN List трех менеджеров компании "Совфрахт" и ряд судов под российским флагом. Как сообщили в ведомстве, они участвовали в "схеме организации поставок авиатоплива для российских войск в Сирии", осуществляя тем самым поддержку режима Башара Асада.

Об отказе в выдаче американских виз части российской делегации, направлявшейся в Нью-Йорк, стало известно в минувший вторник. В посольстве в США в Москве "Интерфаксу" отказались комментировать данную ситуацию, назвав ее "частным случаем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что таким образом Соединенные Штаты нарушают свои международные обязательства по допуску иностранных политиков, направляющихся на Генассамблею ООН. Российский МИД в связи с данной ситуацией выразил протест заместителю главы дипмиссии США в РФ.

1ва ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!