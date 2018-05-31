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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 5:58 31.05.2018 - 05:58

Пхеньян. 31 мая. ИНТЕРФАКС - В Москве полагают, что КНДР учтёт все факторы, определяя свою позицию в контактах с Вашингтоном, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я уверен, что северокорейская сторона знает историю последних лет и будет определять свою позицию с учетом всех факторов. Я не считаю корректным интересоваться конкретными размышлениями, конкретными формулировка их позиции, с которой КНДР выходит на переговоры с США", - сказал министр журналистам в Пхеньяне по итогам переговоров с северокорейским коллегой.

Так он ответил на вопрос о том, может ли позиция США по ряду международных вопросов сказаться на позиции КНДР в контактах с США.

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