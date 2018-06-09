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Этот контент был опубликован 9 июня 2018 г. 11:59 09.06.2018 - 11:59

*** По его словам, всё идет в логике российско-китайской "дорожной карты", первый этап которой - отказ от воинственной риторики

Циндао (Китай). 9 июня. ИНТЕРФАКС - На американо-северокорейском саммите будет обсуждаться вопрос мирного договора Кореи и КНДР, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

"Будут обсуждать, в том числе, мирный договор. Так что идет все в логике российско-китайской "дорожной карты", - сказал С.Лавров в субботу журналистам.

Он напомнил, что эта "дорожная карта" предполагает на первом этапе прекращение воинственной риторики со всех сторон, на втором этапе - начало нормального диалога между основными протагонистами и выход на подписание. На третьем этапе предполагалась организация многостороннего диалога, "потому что проблемы этого региона шире, чем только Корейский полуостров, они охватывают всю Северо-Восточную Азию".

"Первый этап - это отказ от риторики. Они (США, КНДР, Корея) более менее проходят. Иногда, правда, бывают рецидивы, но это не мешает готовить саммиты", - сказал он.

***/ мФ

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