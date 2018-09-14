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Этот контент был опубликован 14 сентября 2018 г. 17:22 14.09.2018 - 17:22

Берлин. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Сообщения о ряде западных СМИ о том, что один сотрудников российского посольства в Италии был завербован британскими спецслужбами, а затем таинственно исчез, являются информационным вбросом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Появилась на днях одна "новость", что где-то в апреле в Риме был завербован некий дипломатический сотрудник российского посольства, которому британская спецлужба Ми-6 присвоила "кличку". Могу сказать, что никаких сотрудников, которые работают в Риме, мы не могли не досчитаться. Никто из них никуда не пропадал. Поэтому, такие вбросы в СМИ, стремление сделать СМИ инструментом своей неприглядной политики мы рассматривать всерьез не можем, и не будем", - сказал С.Лавров в пятницу на пресс-конференции в Берлине, состоявшейся по итогам переговоров с его германским коллегой Хайко Маасом.

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