Этот контент был опубликован 6 мая 2019 г. 17:36

*** По его словам, сделан "очень неплохой шаг вперед"

Рованиеми (Финляндия). 6 мая. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал конструктивной встречу с госсекретарем США Майклом Помпео.

"У нас была хорошая, конструктивная беседа. Мы рассмотрели целый ряд региональных ситуаций, которые находятся на актуальной повестке дня, в целом международные отношения, и обсудили вопросы, касающиеся стратегической стабильности", - сказал С.Лавров журналистам по итогам переговоров.

"Я считаю, что мы сделали очень неплохой шаг вперед в развитие тех дискуссий, которые состоялись между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по телефону пару дней назад", - добавил он.

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