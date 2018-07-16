Лавров оценил саммит в Хельсинки уже традиционно: "шикарно, лучше, чем супер"
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Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров позитивно оценил прошедший в Хельсинки саммит РФ-США.
В ответ на вопрос журналистов о том, как прошли переговоры, он повторил ставшую известной фразу.
"Шикарно, лучше, чем супер", - сказал С.Лавров с улыбкой.
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Интерфакс