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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 17:19 16.07.2018 - 17:19

Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров позитивно оценил прошедший в Хельсинки саммит РФ-США.

В ответ на вопрос журналистов о том, как прошли переговоры, он повторил ставшую известной фразу.

"Шикарно, лучше, чем супер", - сказал С.Лавров с улыбкой.

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