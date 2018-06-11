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Этот контент был опубликован 11 июня 2018 г. 23:27 11.06.2018 - 23:27

Берлин. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о важности переговоров по урегулированию на юго-востоке Украины на различных уровнях.

"Я считаю, что подобные встречи полезны, хотя мы знаем, что разговоры, как синхронизировать действия по выполнению минских договоренностей идут не только по линии внешнеполитических ведомств, но и по линии внешнеполитических советников президентов трех стран (России, Украины, Франции), а также канцлера Германии. Эти контакты продолжатся", - сказал С.Лавров по итогам переговоров глав МИД "нормандской четверки".

По его словам, в Москве подобные контакты поддерживают.

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