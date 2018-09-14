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Этот контент был опубликован 14 сентября 2018 г. 17:18 14.09.2018 - 17:18

Берлин. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не располагает информацией о задержании в Нидерландах двух россиян по подозрению в шпионаже.

"Вы сказали про сообщение, что где- то в Нидерландах при помощи швейцарцев и британцев два шпиона были арестованы и высланы в Россию",- сказал он по итогам переговоров с немецким коллегой.

"Я даже не могу предположить, что такое событие, в котором участвовали представители трёх стран, могло остаться вне поля зрения СМИ. Если какие-то факты будут нам предъявлены, возможно, мы и сможем их комментировать" - отметил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что власти Нидерландов задержали весной этого года в Гааге двух предполагаемых российских агентов за попытку шпионажа за швейцарской лабораторией вблизи Берна, которая занималась изучением химических веществ, примененных в этом году в Сирии и в британском Солсбери.

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