Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 0:32

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Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел России Сергей Лавров "выразил благодарность" США за то, что смог получить визу для участия в сессии генеральной ассамблеи ООН.

"Я рад, что у нас есть возможность встретиться в Нью-Йорке. Я рад, что в конце концов получил визу от Соединённых Штатов, в отличие от моей делегации, любезно Вашингтон это сделал", - сказал Лавров, открывая министерскую встречу в "астанинском формате".

Накануне стало известно, что десять членов делегации РФ, в том числе член Совета Федерации Константин Косачев, не получили американские визы для участия в Генассамблее ООН, они не летят в США.

"Просто позор для этой державы, которая пытается изобразить из себя истину в последней инстанции. Просто позор, самый настоящий", - заявил Лавров "на полях" 74-й сессии Генссамблеи ООН.

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