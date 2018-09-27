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Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 22:53 27.09.2018 - 22:53

Нью-Йорк (ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров пригласил генсека Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсефа Усаймина на заседание группы стратегического видения "Россия - Исламский мир" в Дагестане.

"Скоро пройдет еще одна встреча "Россия - Исламский мир, стратегическое видение" в республике Дагестан. Мы будем рады вас видеть", - сказал С.Лавров, отметив намерение России развивать отношения с ОИС.

Со своей стороны, генсек организации отметил, что обязательно посетит заседание.

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