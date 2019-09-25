Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 22:40

Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров пригласил своего марокканского коллегу Насера Буриту посетить Россию.

"Ещё раз благодарю вас за гостеприимство, проявленное вами в начале года. Ожидаем ответного визита в любое время", - сказал Лавров, открывая встречу с главой МИД Марокко.

Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран проходит "на полях" 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Лавров посещал Марокко с рабочим визитом в ходе турне по странам Магриба в январе этого года.

1ва гс

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