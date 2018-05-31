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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 10:55 31.05.2018 - 10:55

(уточненная версия, уточнена цитата во втором абзаце) Пхеньян. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына посетить с визитом Российскую Федерацию. "Приезжайте в Россию, будем Вам очень рады", - заявил С.Лавров Ким Чен Ыну по завершении встречи с ним в четверг в резиденции лидера КНДР в Пхеньяне. 1ак 1мв об яч Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс