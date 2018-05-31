Лавров пригласил Ким Чен Ына посетить Россию
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Пхеньян. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына посетить с визитом Российскую Федерацию.
"Приезжайте в Россию, будем Вам очень рады", - заявил С.Лавров Ким Чен Ыну по завершении встречи с ним в четверг в резиденции лидера КНДР в Пхеньяне.
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Интерфакс