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Этот контент был опубликован 9 июня 2018 г. 11:00 09.06.2018 - 11:00

Циндао (Китай). 9 июня. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Сергей Лавров заявил, что необходимо договариваться не только о денуклеаризации КНДР, но и об организации системы мира и стабильности во всей Северо-Восточной Азии.

"На финальном этапе нужно договариваться не только о мире на Корейском полуострове, его денуклеаризации, но и об организации систем мира и стабильности во всей северо-восточной Азии. Что собственно и анонсировано теми, кто сейчас участвует - и две Кореи, и Соединенные Штаты", - сказал С.Лавров в субботу журналистам.

***/ мФ

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