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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 23:06 13.07.2018 - 23:06

Москва. 14 июля. ИНТЕРФАКС - Итоги саммита НАТО свидетельствуют, что в альянсе сохраняется инерция "холодной войны", "натовцам" от этого пора отказаться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В ходе интервью С.Лаврова Ларри Кингу для программы "Политикинг" на телеканале "РТ" ведущий попросил министра прокомментировать совместное заявление, принятое по итогам саммита НАТО.

Глава российского МИД подчеркнул, что в поддержке стремлению Украины со временем вступить в НАТО, о котором говорится в данном заявлении, "нет ничего нового": "Мы уже много лет слушаем все это и воспринимаем как сохраняющийся по инерции менталитет "холодной войны".

В ответ на ремарку Л.Кинга о том, что он думал, что "холодная война" закончилась, С.Лавров отметил: "К сожалению, в НАТО сохраняется инерция "холодной войны". Натовцам давно уже пора отказаться от нее".

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