Лавров призывает СБ ООН поддержать прогресс в решении проблемы КНДР
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Нью-Йорк. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия подготовит проект резолюции Совета безопасности ООН в поддержку прогресса в деле денуаклеаризации Корейского полуострова.
"Считаем своевременным, чтобы СБ ООН направил четкий сигнал в поддержку позитивной динамики развития ситуации вокруг Корейского полуострова", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по проблеме КНДР в четверг.
По его словам, это можно было бы сделать "путем принятия соответствующей резолюции, проект который мы хотим подготовить и предложить Совету безопасности его обсудить".
1ви 1йэ ан
Интерфакс