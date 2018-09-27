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Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 17:43 27.09.2018 - 17:43

Нью-Йорк. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия подготовит проект резолюции Совета безопасности ООН в поддержку прогресса в деле денуаклеаризации Корейского полуострова.

"Считаем своевременным, чтобы СБ ООН направил четкий сигнал в поддержку позитивной динамики развития ситуации вокруг Корейского полуострова", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по проблеме КНДР в четверг.

По его словам, это можно было бы сделать "путем принятия соответствующей резолюции, проект который мы хотим подготовить и предложить Совету безопасности его обсудить".

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