Лавров проведет встречу с сирийским коллегой в пятницу - источник в делегации РФ

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Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 19:40 27.09.2018 - 19:40

Нью-Йорк (ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем проведут в пятницу встречу "на полях" Генассамблеи ООН. "Встреча глав МИД России и Сирии запланирована на пятницу", - сказал "Интерфаксу" источник в российской делегации. 1ви ки Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

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