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Нью-Йорк (ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем проведут в пятницу встречу "на полях" Генассамблеи ООН.

"Встреча глав МИД России и Сирии запланирована на пятницу", - сказал "Интерфаксу" источник в российской делегации.

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Интерфакс