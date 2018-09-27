Лавров проведет встречу с сирийским коллегой в пятницу - источник в делегации РФ
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Нью-Йорк (ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем проведут в пятницу встречу "на полях" Генассамблеи ООН.
"Встреча глав МИД России и Сирии запланирована на пятницу", - сказал "Интерфаксу" источник в российской делегации.
1ви ки
Интерфакс