Лавров проводит встречу с главой МИД Иордании в Нью-Йорке
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Нью-Йорк (ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Иордании Айманом Ас-Сафади "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент "Интерфакса".
Стороны обменялись приветствием, затем продолжили встречу за закрытыми дверями.
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Интерфакс