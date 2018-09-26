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Нью-Йорк (ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Иордании Айманом Ас-Сафади "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент "Интерфакса".

Стороны обменялись приветствием, затем продолжили встречу за закрытыми дверями.

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Интерфакс