Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Нью-Йорк (ООН). 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит двустороннюю встречу с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

В начале переговоров российский министр отметил, что это уже вторая встреча за день. Ранее главы МИД принимали участие в завтраке министров иностранных дел стран - постоянных членов СБ ООН с генсеком организации Антониу Гуттеришем.

1ви гс

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс