Лавров проводит встречу с главой МИД Франции Ле Дрианом
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Нью-Йорк (ООН). 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит двустороннюю встречу с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
В начале переговоров российский министр отметил, что это уже вторая встреча за день. Ранее главы МИД принимали участие в завтраке министров иностранных дел стран - постоянных членов СБ ООН с генсеком организации Антониу Гуттеришем.
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Интерфакс