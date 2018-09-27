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Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 23:12 27.09.2018 - 23:12

Нью-Йорк (ООН). 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит двустороннюю встречу с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. В начале переговоров российский министр отметил, что это уже вторая встреча за день. Ранее главы МИД принимали участие в завтраке министров иностранных дел стран - постоянных членов СБ ООН с генсеком организации Антониу Гуттеришем. 1ви гс Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс