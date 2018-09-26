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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 23:50 26.09.2018 - 23:50

Нью-Йорк (ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия выступает против вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Конечно же, мы солидарны с народом Венесуэлы, с руководством Венесуэлы в отстаивании вашего права на выбор собственного пути развития. Президент Трамп вчера сказал, что он категорически против вмешательства во внутренние дела, за уважение суверенитета, и мы с этим согласны", - сказал С.Лавров в начале переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Нью-Йорке.

"Мы готовы всячески содействовать вашим начинаниям в рамках тех механизмов, которые созданы между Венесуэлой и Российской Федерацией. Сейчас готовится заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в расчете на следующий месяц, как я понимаю", - добавил он.

"Президент Путин передает лучшие пожелания и привет", - заключил министр.

1ви тг

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