Этот контент был опубликован 6 мая 2019 г. 17:36

Рованиеми (Финляндия). 6 мая. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на переговорах со своим американским визави Майком Помпео стороны концентрировались на "реальных делах".

По итогам переговоров с госсекретарем С.Лаврова спросили, обсуждали ли стороны заявление М.Помпео по поводу использования Северного морского пути и наращивания военной активности РФ в Арктике.

"Мы не обсуждали политические заявления, которые делаются публично для создания определенного эффекта. Мы концентрировались на реальных делах. Мы не обсуждали Северный морской путь, мы будем обсуждать арктические вопросы завтра на заседании Арктического совета", - сказал С.Лавров.

При этом он напомнил, что Северный морской путь является российской национальной транспортной артерией.

1пм/1дп пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!